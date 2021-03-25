Предлагавший казнить геев Дробыш выдал "голубую" тайну популярного певца

В прошлом году Виктор Дробыш угодил в скандал после своей неудачной шутки в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. Продюсер заявил, что геев необходимо казнить, ну или как минимум пороть. В новом выпуске шоу "Алена, блин!" он попытался оправдаться.

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