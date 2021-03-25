Предлагавший казнить геев Дробыш выдал "голубую" тайну популярного певца

Как отметил гость программы, он жалеет о своих словах. "За базар нужно отвечать. Естественно, я не имел в виду смертную казнь. Это была просто дурацкая шутка. Наверное, это недопустимо", – подчеркнул продюсер. По его словам, будь он политиком, то расплачивался бы до конца карьеры, однако, к счастью, он всего лишь музыкант.
Также Виктор Дробыш подчеркнул, что среди его друзей и подопечных огромное количество геев, и они нормально отнеслись к его высказыванию. "Они знают, какой я толерантный. Сказали мне: "Витька, ну ты, конечно, в своем репертуаре, шутки у тебя дурацкие", – отметил продюсер.
Гость программы "Алена, блин" заявил, что неоднократно работал с музыкантами, которые относили себя к ЛГБТ-сообществу. По словам Виктора Дробыша, для него ориентация человека не имеет никакого значения, она не характеризует артиста ни с положительной, ни с отрицательной стороны.
"Я сейчас делал группу "Не говори маме", вот у меня там один парень хочет сделать каминг-аут", – заявил продюсер. Виктор Дробыш добавил, что солист коллектива не против, если о его ориентации будут знать, поэтому решил назвать имя молодого человека в эфире шоу "Алена, блин!".
"Влад Курасов. Он не возражает, если об этом будут знать, да и мне как-то все равно на это", – подчеркнул продюсер.
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