Росла как Маугли, попадала под нож: дочь Михаила Ефремова откровенно о несчастном детстве

Анна Мария стала гостьей программы “Звезды сошлись”, где и рассказала, что именно ей пришлось пережить. Девушка сообщила, что ее мать страдала тяжелыми заболеваниями, не занималась ее воспитанием и даже гордилась тем, что ее дочь растет как Маугли. Качалина могла поднять нож на ребенка только за то, что тот встал ночью попить воды. Такое отношение матери привело к развитию ментальных проблем у самой Анны Марии.
Еще в юности, в возрасте 15 наследнице Ефремова пришлось пережить первый сексуальный опыт. Мужчина был значительно старше девушки, но предложил быть ей другом, в котором она тогда очень нуждалась. Анна Мария считала эти отношения травматичными, но все же они продлились два года. Девушка даже хотела познакомить своего взрослого избранника с отцом, но Михаил Ефремов был занят.
После череды пережитых невзгод звездная наследница нуждается в помощи психотерапевта. Консультации специалиста стоят дорого, но в отсутствии отца девушке помогает ее крестная – Рената Литвинова. Дочь актера призналась, что Литвинова каждый месяц дает крестнице 40 тысяч рублей, встречается с ней и помогает решать проблемы. Счета за квартиру оплачивает пятая жена Михаила Ефремова, с которой у девушки тоже сложились хорошие отношения.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Муж не хочет работать
Кикимора домашняя
Паразиты в организме
Муж хочет сына, а будет дочь