Росла как Маугли, попадала под нож: дочь Михаила Ефремова откровенно о несчастном детстве

20-летняя наследница осужденного актера с недавних пор взяла себе необычное мужское имя – Аэм Тиллмари. Девушка, заявившая о склонности к трансгендерности, призналась, что ее мать Ксения Качалина с ранних лет относилась к ней плохо, поднимала не только руку, но и нож. Сам же Михаил Ефремов в то время занимался бизнесом.

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