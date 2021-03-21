Бутылки горячительного и сигареты: бывшая жена Ефремова спивается в одиночестве

Стоит отметить, что у актрисы есть квартира в центре столицы, которую она изрядно запустила. Полы в некогда элитной жилплощади завалены горами мусора, а между многочисленными бутылками и окурками шатаются несколько кошек.
Бывшая возлюбленная Михаила Ефремова постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения и жалуется на жестокую жизнь. Перед журналистами она появляется подшофе, а в магазин спускается, чтобы купить лишь бутылку и пачку сигарет.
"Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть", – заявила Ксения Качалина.
Напомним, пока Михаил Ефремов не оказался за решеткой, он активно "содержал" всех своих бывших жен. Он обеспечивал нормальную жизнь как Ксении, так и четвертой супруге Софье Кругликовой. Женщина рассказала, что именно заключенный артист обеспечивал 20-летнею наследницу Анну-Марию.
На средства звездного отца девушка училась на платном отделении Института русского языка. Отметим, что дочь Ефремова живет в квартире, которая осталась от его матери — Аллы Борисовны Покровской.
Однако в тяжелом финансовом положении оказались все члены семьи Михаила. Кругликова вынуждена самостоятельно содержать троих детей, в то время как супруг отсиживает срок за решеткой. К деньгам, которые "законсервированы" в банковской ячейке, актер доступа не дает.
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