Бутылки горячительного и сигареты: бывшая жена Ефремова спивается в одиночестве

Журналисты ужаснулись при виде квартиры экс-супруги заключенного Михаила Ефремова. По словам Ксении Качалиной, ей не хватает денег, чтобы нормально существовать. Единственное на что она тратит сбережения – корм для животных, высокоградусный алкоголь и пачки сигарет.

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