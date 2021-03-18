"Частушечная ахинея": Гордон вылила ушат помоев на Манижу

Всеми известная теледива устроила настоящий скандал. Отметим, что Манижа столкнулась с неадекватной реакцией общественности сразу же после оглашения результатов. Представители российского шоу-бизнеса заявили, что выбранная композиция лишь разочаровала, а певица "убила надежду" на победу в "Евровидении".
Некоторые все же встали на защиту молодой исполнительницы, но это не смогло спасти ситуацию. К слову, Катя Гордон выступила против артистки, раскритиковав ее творчество и вокальные данные.
"Это очень поганый и бездарный текст, и я как автор и поэт официально это заявляю. Можете дальше упиваться понтовыми разговорам. Я серьезно понимаю, что надо отчаянно продвигать эту частушечную ахинею", – высказалась юристка.
Напомним, что правозащитница написала два хита Ани Лорак – "Забирай рай" и "Уходи по-английски". Гордон сослалась на свое творчество, намекнув, что Манижа не достойна представлять Россию на европейском фестивале.
Сама же участница "Евровидения" вовсе не считает, что она или ее творчество должны всем обязательно нравиться. Артистка добавила, что "волна ксенофобии", которая на нее обрушилась, доказывает, что современному поколению есть над чем работать.
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