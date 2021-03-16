"Черножопая": оскорбленная Манижа пожаловалась на жизнь в России

Артистку затравили за то, что по национальности она – таджичка, а потому якобы не имеет права представлять Россию на конкурсе. Многие звезды отечественной эстрады и журналисты поддержали Манижу, отметив, что подобные заявления являются недостойными, а национальная принадлежность человека не может влиять на его талант.
Звезда рассказала, что с оскорбительными высказываниями борется на протяжении всей жизни, однако сохраняет спокойствие, уважает и почитает свои корни. Ей потребовались долгие годы, чтобы научиться жить в современном жестоком обществе.
Манижа сообщила, что первое слово, которому ее научили в России – "черножопая". Это случилось еще в раннем детстве, тогда маленькая девочка пришла домой и произнесла его при маме. Решительная родительница пошла разбираться в детский сад. Позднее будущая исполнительница подружилась с девочкой, которая окрестила ее оскорбительным словом.
Однако на этом неприятности в жизни звезды не закончились. Позднее ее начали активно травить за лишний вес. Певица не раз говорила о том, что имеет выраженную склонность к полноте, и ей приходится прикладывать большие усилия, чтобы быть в форме. Тогда она не выдержала натиск пользователей и начала экстренно худеть. Все это привело ее к расстройству пищевого поведения.
Сейчас артистка выглядит здоровой и счастливой, а о лишних килограммах старается не думать. Она активно выступает за движение "бодипозитив" и призывает всех девушек любить себя такими, какие они есть.
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