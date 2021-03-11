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"Очень злая": неожиданный факт о певице Маниже вызвал оторопь

"Очень злая": неожиданный факт о певице Маниже вызвал оторопь

Гостьей последнего выпуска "Вечернего Урганта" стала певица Манижа. Восьмого марта стало известно, что в этом году именно она представит нашу страну на "Евровидении".
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Иван напомнил поклонникам, что недавно прошел большой концерт певицы и уточнил у нее, что изменилось после такой громкой новости. Артистка сперва уверенно сказала, что все по-старому, но затем сообщила интересный факт. Ее невероятно радует, что после победы в отборочном этапе ее практически перестали называть "Манишей". Ургант от души посмеялся и был удивлен, что наши соотечественники путают такие звуки.

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Ведущий отметил, что у звезды невероятно красивое имя, она согласилась с ним и рассказала свою историю. Оказалось, что "Манижа" переводится как "нежная", а фамилия артистки – как "камень". Иван с улыбкой уточнил у исполнительницы, переводится ли как-то "Маниша". "Очень злая", – сказала звезда, сделав забавное выражение лица. "Очень злая и пьяная", – смеясь добавил Ургант.

Манижа подчеркнула, что не любит конкурсы, а ее память автоматически стирает подобные тревожные воспоминания. Однако один момент все-таки остался в ее голове. Однажды она выступала в школе с известной песней Селин Дион из кинокартины "Титаник". Тогда все в зрительном зале заплакали, и совсем юная исполнительница подумала, что им просто не понравилась композиция. За кулисами плакала и мама певицы, что окончательно огорчило ее.

Напомним, "Евровидение" в этом году будет проходить с 18 мая в Роттердаме. Певицу Манижу выбрали участники всенародного голосования, которое состоялось три дня назад.

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Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 09:53 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

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