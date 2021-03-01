"Съехаться": Валерия мечтает нарушить семейную идиллию сына

В первый день года Арсений Шульгин и его избранница Лиана стали родителями. На свет появилась девочка.

Малышку достаточно быстро назвали необычным именем Селин. Многие полагали, что родители дали дочери имя в честь легендарной певицы, но это не совсем так. Пара приняла решение соединить свои имена, за что впоследствии подверглась жесткой критике. Валерия активно боролась со всеми хейтерами, призывая их к благоразумию.

Певица признавалась, что была вне себя от счастья и не могла сдержать слез радости, когда родилась девочка. Она искренне наслаждается новым статусом бабушки. В последнем интервью звезда отметила, что так сопереживала Лиане и настолько углубилась в процесс, что ей до сих пор кажется, что малышку рожала она сама. По словам Валерии, особую нотку событию придало то, что все произошло в новогоднюю ночь.

Сейчас певица старается совмещать работу и многочисленные съемки с помощью детям. Сын и его супруга не тревожат Валерию лишний раз. Внучка проводит много времени с родителями Лианы, так как молодожены живут рядом с ними. Валерия отметила, что маленькая Селин сейчас стала "точкой притяжения" и для них с мужем, и как только выдается свободная секунда, они сразу едут к ней.

Оказалось, что у Валерии есть мечта. Она хочет съехаться с парой, чтобы всегда иметь возможность помогать им и проводить время с внучкой. Теперь исполнительница планирует построить большой дом, чтобы иметь возможность собираться там вместе. Перспектива стать бабушкой еще несколько раз совершенно не пугает артистку. Она убеждена, что детей много не бывает.

