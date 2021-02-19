Новорожденная внучка Валерии оказалась в больнице

Сын певицы Валерии Арсений поделился в соцсети кадрами из машины и из клиники. Он отвез дочь Селин к врачам.



Молодой человек заставил поклонников понервничать. Судя по всему, малышка прошла плановый осмотр у медиков. Арсений Шульгин отметил, что наследница даже не плакала.

Бабушкой певицу Валерию сын сделал в начале прошлого месяца. Недавно исполнительница разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки, на которых позирует с крохой.

Певица Валерия не стала демонстрировать личико ребенка. Но фолловеры и без этого умилились и одарили звезду и девочку комплиментами. Они искренне порадовались за артистку, пожелав малышке крепкого здоровья.

Арсений Шульгин с супругой живут в Швейцарии. Напомним, пара сыграла свадьбу летом 2020 года. Поговаривать о том, что девушка беременна, пользователи Сети стали перед тем, как она вышла замуж.

Как писали "Дни.ру", ранее певица Валерия призналась, что несколько лет назад у нее случился выкидыш. Знаменитость давно хотела вновь ощутить радость материнства. К сожалению, эта ее мечта пока не сбылась. Потеря ребенка стала для звезды большим ударом.

