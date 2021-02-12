"Интриги будет больше": Валерия приоткрыла завесу тайны шоу "Маска"

14 февраля на телеканале НТВ 14 стартует премьера второго сезона музыкального шоу "Маска". Перед этим организаторы провели эфиры с судьями, среди которых певица Валерия.
Знаменитость раскрыла некоторые секреты программы. Артистка призналась, что не знает, кто именно скрывается под масками. Она добавила, что угадать человека в костюме очень сложно.
"Там интриги будет больше", – поведала исполнительница. Певица Валерия отметила, что все персонажи нового сезона просто потрясающие.
Артистка сообщила, что у нее нет стремления всех отгадать. Звезде по душе, когда участникам удается запутать жюри. Певица Валерия добавила, что очень хочет удивляться в новом сезоне шоу "Маска".
Напомним, в первом сезоне победил участник в костюме Льва. В нем скрывал певец Анатолий Цой.
В шоу "Маска" каждую неделю жюри пытается отгадать, кто прячется в костюмах персонажей проекта. Вместе со зрителями судьи выбирают, кого хотят видеть дальше в проекте. Ведущий – Вячеслав Макаров. Съемки второго сезона стартовали 9 февраля этого года.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Покрасить волосы в розовый?
Мы наняли репетитора.
Я
Я решилась
Как жить с мужчиной который изменил?
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Соседи алкоголики, подкармливаю их детей.