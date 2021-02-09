"Долбили плазмой": перенесший страшную болезнь Пригожин пообещал плюнуть в лицо каждому скептику

Недавно продюсер рассказал о том, что тяжело переболел коронавирусом. Страшная болезнь настигла его в Дубае, несмотря на соблюдение всех мер.

Пригожин сообщил, что сейчас благодарен миру и врачам просто за то, что он жив. Он отметил, что его сильно раздражает, когда соотечественники начинают писать ему, что он улетел из страны, чтобы лечиться. "В Дубае я заболел. И когда мне пишут какие-то хейтеры, что я полетел туда лечиться – они просто идиоты. Самое страшное – это узколобость, неумение читать", – возмутился он.

"Я там жил три месяца и заразился этим английским штаммом. Этот вид злостный, еще хуже даже, чем был. Я сам не дышал, дышал через кислородную маску. Даже в туалет сам не ходил. И если мне кто-то скажет, что коронавируса нет, я плюну ему в лицо", – яростно пригрозил Иосиф.

Он признался, что был далеко не единственным в семье, кто заразился злосчастным вирусом. "У меня и сын тяжело болел, лежал, у него был цитокиновый шторм, другой сын болел, дочка болела – все переболели. Это такая зараза!" – рассказал Пригожин. Сейчас он убежден, что это просто "рулетка", так как невозможно угадать заболеет человек или нет.

Теперь Иосиф активно призывает всех подумать о себе и сделать прививку. "Я слушал разных дураков, я читал разную хрень. Это то, о чем я желаю, поверьте мне", – поделился продюсер. Сейчас Иосиф Пригожин восстанавливает силы дома.

"Это большое счастье, что мы на сегодняшний день преодолели тот кризис, в котором я оказался. Меня долбили и плазмой, и антибиотиками, и боролись с цитокиновым штормом – мне все делали. Искололи весь живот просто", – сообщил он. Супруг Валерии искренне благодарен за свое спасение и настроен невероятно позитивно.