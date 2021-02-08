Сын переболевшего ковидом Пригожина оказался на грани жизни и смерти

Иосиф Пригожин не стал скрывать, что переболел ковидом. Продюсер заразился коронавирусом в Дубае, где недавно отдыхал. Журналисты связались с супругом певицы Валерии, чтобы выяснить, будет ли он проходить реабилитацию после тяжелой болезни, но неожиданно узнали пугающую информацию.

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