Сын переболевшего ковидом Пригожина оказался на грани жизни и смерти

В беседе с журналистами 51-летний Иосиф Пригожин выразил благодарность врачам из 52-й больницы, которые помогали ему справиться с болезнью. Продюсер отметил, что российские врачи – сердечные и порядочные люди. Они самоотверженно боролись за жизнь супруга певицы Валерии.
Также Пригожин сообщил, что ковидом переболели его сыновья и дочь. Один из наследников Иосифа тяжело переносил болезнь. У него был цитокиновый шторм, который мог привести к летальному исходу. Но сыну продюсера удалось справиться с недугом.
После пережитого супруг Валерии остро реагирует на замечания людей, которые говорят, что коронавируса не существует. Продюсер готов плюнуть в лицо скептикам.
"Это такая зараза! Чтобы вы просто понимали, это рулетка. <...> Я слушал разных дураков, я читал разную хрень", – сказал он.
Иосиф Пригожин призвал людей не подвергать себя риску. По мнению мужа Валерии, всем необходимо сделать прививку от коронавируса. Продюсер, который не мог самостоятельно дышать из-за уханьской заразы, жалеет, что не вакцинировался раньше.
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