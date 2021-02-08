"Расплакался": Пригожин оказался в инвалидной коляске из-за страшной болезни

Валерия и ее супруг последние несколько месяцев провели в Дубае. Однако избежать столкновения со злосчастным вирусом паре не удалось даже так. Исполнительница перенесла болезнь в легкой форме, а вот продюсеру повезло сильно меньше.

Иосиф активно ведет свой блог в "Инстаграм", поэтому накануне вечером решил объяснить подписчикам, почему достаточно долго не выходил на связь. Он выложил серию снимков из больницы. Пользователи тут же обратили внимание на две фотографии в инвалидной коляске и не на шутку испугались.

"Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения", – начал Пригожин. Продюсер пришел к тому, что его история сможет предостеречь тех, кто думает, что болезнь вовсе не страшна. "Знаю одно: ковид —чистая рулетка, и не факт, что выбор костлявой с косой падёт не на вас", – подчеркнул он.

Иосиф Пригожин рассказал, что они с супругой трепетно соблюдали все меры. Однако даже это не уберегло семью. "Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу", – поведал продюсер.

"Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню", – написал он. "Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но, благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил", – заявил Пригожин.

Иосиф поблагодарил все, кто помогал ему в этот непростой период жизни. "Когда я первыи? раз смог самостоятельно встать, я, взрослыи? мужик, расплакался от осознания того, что как это прекрасно – просто жить. Первыи? нормальныи? завтрак приве?л меня в состояние экстаза. Поход в душ – праздник. Вернулся я из больницы другим человеком", – рассказал продюсер. Теперь он смотрит иначе на многие вещи и считает, что нужно ценить сам факт того, что мы живы.