Покрытая дикими пятнами Седокова выставила грудь

Откровенные наряды давно стали визитной карточкой Анны Седоковой. Звезда практически всегда старается выглядеть соблазнительно, поэтому часто создает для себя разнообразные пикантные образы, фиксируя их в своем инстаграм-канале. На этот раз знаменитость облачилась в обтягивающий полупрозрачный комбинезон с многочисленными пятнами в зверином стиле и глубоким декольте. Звезда дополнила дикий образ ярким макияжем, длинной тугой косой, а ноги украсила миниатюрными босоножками на шпильках. Наряд подчеркнул плавные изгибы тела певицы, а также ее загорелую кожу. На одном из кадров Анна Седокова присела на корточки и развернула корпус в сторону фотографа.
Чтобы поддержать диалог с поклонниками и добавить снимку смысловую нагрузку, звезда добавила к публикации текст. Артистка спросила у подписчиков инстаграм-канала, какое у них любимое животное. Кроме того, она объявила, что больше всех остальных ей нравятся леопарды.
Фанаты поддержали идею светской львицы и написали ей о том, какие животные им импонируют. В целом, пользователи Сети высоко оценили и звериный образ поп-дивы. "Я сам, когда вижу тебя, превращаюсь в дикаря и думаю только о размножении", "Вы ослепительно красивы", "Огонь", – написали комментаторы к посту Анны Седоковой.
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