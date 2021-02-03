Как Галкин не дал Пугачевой сделать карьеру на "России 1"

Программа "Звездный лед" выходила в эфир в 2008-м году. В проекте участвовали профессиональные российские спортсмены и звезды эстрады и кино. Вели шоу Максим Галкин и Евгений Плющенко. Дмитрий Губерниев комментировал происходящее в кадре на льду.
В один из съемочных дней Максим предложил привести на программу в качестве специального гостя свою супругу Аллу Пугачеву. Планировалось, что певица проведет эфир вместе с мужем.
Пугачева согласилась приехать на съемки, но изъявила желание пойти к Дмитрию Губерниеву и комментировать шоу вместе с ним. Произошла загвоздка.
"Максим сильно переживал. Потому что если бы со мной присела рядом Алла Борисовна, то здесь, мне кажется, даже Татьяна Анатольевна (Тарасова, – прим. ред.) переживала. Пугачева не была допущена до репортажей", – рассказал Дмитрий Губерниев в ютуб-интервью Василию Конову.
Несмотря на то, что Максим Галкин не дал Алле Пугачевой сделать карьеру комментатора на "России 1", она приняла участие в последнем гала-вечере программы. Тогда она похвалила Дмитрия Губерниева за отличную работу. К слову, Пугачева и Галкин работали вместе в шоу "Две звезды" на Первом канале. В итоге оба ушли оттуда.
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