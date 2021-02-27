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"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала

"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала

Милана Тюльпанова. Фото: https://www.instagram.com/milana_tulpanova/
Экс-избранник Миланы Тюльпановой Евгений сделал громкое заявление. Мужчина поведал о том, что в семье светской львицы царит нездоровая атмосфера.
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Евгений назвал девушку несчастным человеком. "У нее большие проблемы с восприятием жизни", – отметил он. По словам бывшего ухажера, у Миланы Тюльпановой нет ориентира.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Мужчина сообщил, что не раз советовал ей лечиться, но, как уверяет Евгений, телеведущая никак не может прийти в себя. Также экс-любовник заявил, что бывшая жена Александра Кержакова не единожды грозилась покончить жизнь.

По его мнению, в этом виноваты спиртное и запрещенные вещества, а также проблемы в семье. Евгений заверил, что мама Миланы Тюльпановой тоже "злоупотребляет", и они часто ругаются.

Комментируя скандал с якобы имевшей место попыткой самоубийства светской львицы, мужчина сказал, что не верит в это. Он отметил, что недавно они с Миланой Тюльпановой были в Сочи, и девушка выглядела нормально, отнюдь не подавленной.

Как писали "Дни.ру", ранее в Интернете появились слухи о том, что Милана Тюльпанова находится в больнице после попытки покончить с собой. Позже знаменитость вышла на связь и успокоила поклонников. Она рассказала, что ее страницу в соцсети взломали, выставив жуткое, не соответствующее действительности сообщение.

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Автор: 27 февраля 2021, 13:27 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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