"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала

Евгений назвал девушку несчастным человеком. "У нее большие проблемы с восприятием жизни", – отметил он. По словам бывшего ухажера, у Миланы Тюльпановой нет ориентира.
Мужчина сообщил, что не раз советовал ей лечиться, но, как уверяет Евгений, телеведущая никак не может прийти в себя. Также экс-любовник заявил, что бывшая жена Александра Кержакова не единожды грозилась покончить жизнь.
По его мнению, в этом виноваты спиртное и запрещенные вещества, а также проблемы в семье. Евгений заверил, что мама Миланы Тюльпановой тоже "злоупотребляет", и они часто ругаются.
Комментируя скандал с якобы имевшей место попыткой самоубийства светской львицы, мужчина сказал, что не верит в это. Он отметил, что недавно они с Миланой Тюльпановой были в Сочи, и девушка выглядела нормально, отнюдь не подавленной.
Как писали "Дни.ру", ранее в Интернете появились слухи о том, что Милана Тюльпанова находится в больнице после попытки покончить с собой. Позже знаменитость вышла на связь и успокоила поклонников. Она рассказала, что ее страницу в соцсети взломали, выставив жуткое, не соответствующее действительности сообщение.
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