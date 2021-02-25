Появилась информация о состоянии Тюльпановой после слухов о суициде

Если верить информации из сообщения, самоубийство не увенчалось успехом, и девушку срочно госпитализировали в реанимацию. Поклонники испугались за здоровье знаменитости. Как оказалось, на уши поднялись не только фанаты, но и родственники, которые никак не могли связаться с телеведущей. Пугало и то, что она сама не выходила на связь.
Через несколько часов брат Миланы Тюльпановой Владислав обратился к подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Оказалось, молодой человек спокойно спал дома после вечеринки, на которой развлекался вместе с сестрой.
По словам парня, ему стыдно за тот бред, который появился в инстаграм-аккаунте родственницы. Он отметил, что с Миланой Тюльпановой все в порядке. Позднее и сама девушка вышла на связь. По ее словам, кто-то взломал аккаунт в соцсети и написал, якобы она решила покончить жизнь самоубийством. Телеведущей удалось вернуть блог и удалить ложную информацию.
Пользователи Сети до сих пор гадают, что же на самом деле случилось с Миланой Тюльпановой. Некоторые считают, что у девушки реально мог произойти срыв на нервной почве, ведь совсем недавно она рассталась с возлюбленным, с которым сыграла свадьбу на Мальдивах всего несколько недель назад.
Напомним, в беседе с журналистами Милана Тюльпанова рассказала, что избранник оказался не тем, за кого себя выдавал. Он пытался контролировать каждый ее шаг и скрывал многие факты о себе.
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