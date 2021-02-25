Появилась информация о состоянии Тюльпановой после слухов о суициде

Накануне Милана Тюльпанова отдыхала на дне рождения Любови Успенской, а наутро в ее инстаграм-аккаунте появилось тревожное сообщение. В "Сторис" блога говорилось о том, что звезда предприняла попытку суицида.

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