Десятки тысяч за вынос мусора: Пригожин тратит баснословные суммы на ЖКХ

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассекретил свои траты на ЖКХ. В беседе с журналистами продюсер озвучил внушительные суммы, которые, на его взгляд, не завышены, если сравнивать с мировыми стандартами.



Пандемия коронавируса сильно ударила по бюджету россиян. Случались и особенно сложные ситуации, при которых люди пытались сводить концы с концами, чтобы прокормить семью и оплатить ЖКУ.

Свежее интервью Иосифа Пригожина на тему недвижимости способно как минимум удивить большую часть граждан. Российский продюсер поведал, какие суммы из его бюджета уходят на оплату ЖКХ.

По словам Пригожина, в последней квитанции счет за коммуналку составил более сорока тысяч рублей. Стоит отметить, что этим траты за квартиру не ограничиваются. Также Пригожин и Валерия вынуждены платить 20 тысяч рублей за мусор, сообщает Teleprogramma.pro.

Сам продюсер считает такие показатели нормой. Правда он сравнивает российские тарифы с тарифами в Великобритании и Швейцарии, где люди тратят на коммуналку порядка тысячи евро ежемесячно.

Если в своих финансовых возможностях Пригожин уверен, то за российских пенсионеров продюсер переживает всей душой. Дело в том, что он помогает оплачивать ЖКХ своей матери, чья пенсия едва покрывает расходы на жилье.

Супруг Валерии признался, что мама не смогла бы справляться сама, если бы не сын. Пригожина печалит тот факт, что ЖКХ съедает значительную часть дохода многих граждан.