Пригожин готовится нанести ответный удар по заявившему об угрозах Шнурову

Недавно Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина за слова "тресну по башке". По мнению музыканта, слова продюсера попадают под статью под 119 статью УК РФ "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью". Супруг певицы Валерии считает поступок лидера группы "Ленинград" абсурдным.

О том, что Сергей Шнуров обратился в правоохранительные органы, Иосиф Пригожин узнал во время лечения в клинике. Продюсер был госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Когда супруг Валерии покинул стены больницы, его вызвал на допрос.

Пригожин удивился звонку следователя, поскольку уверен, что не трогал Шнурова. Продюсер напомнил, что музыкант его оболгал, а также оскорбил Валерию. Муж певицы считает, что оппонент позвонил бы ему лично, если бы на самом деле хотел исчерпать конфликт, а не обращался бы в полицию.

Иосиф не сомневается: заявление Сергея – лишь часть грязной пиар-кампании лидера группы "Ленинград". Но продюсер не намерен оставлять музыканта безнаказанным. Пригожин хочет обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Ответчиком, разумеется, должен выступить Шнуров.

Напомним, конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова начался после того, как музыкант отреагировал на слова продюсера о "чудовищном положении" артистов во время пандемии. Лидер "Ленинграда" высмеял супруга Валерии стихотворением, предложив всем скинуться звездной чете на еду. Слово за слово, и вот уже музыкант и продюсер – настоящие враги.