Пригожин готовится нанести ответный удар по заявившему об угрозах Шнурову

О том, что Сергей Шнуров обратился в правоохранительные органы, Иосиф Пригожин узнал во время лечения в клинике. Продюсер был госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Когда супруг Валерии покинул стены больницы, его вызвал на допрос.
Пригожин удивился звонку следователя, поскольку уверен, что не трогал Шнурова. Продюсер напомнил, что музыкант его оболгал, а также оскорбил Валерию. Муж певицы считает, что оппонент позвонил бы ему лично, если бы на самом деле хотел исчерпать конфликт, а не обращался бы в полицию.
Иосиф не сомневается: заявление Сергея – лишь часть грязной пиар-кампании лидера группы "Ленинград". Но продюсер не намерен оставлять музыканта безнаказанным. Пригожин хочет обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Ответчиком, разумеется, должен выступить Шнуров.
Напомним, конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова начался после того, как музыкант отреагировал на слова продюсера о "чудовищном положении" артистов во время пандемии. Лидер "Ленинграда" высмеял супруга Валерии стихотворением, предложив всем скинуться звездной чете на еду. Слово за слово, и вот уже музыкант и продюсер – настоящие враги.
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