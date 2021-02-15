Пережившая выкидыш Валерия появилась с младенцем на руках: Настоящее счастье

В начале года Валерия сообщила радостную новость – она впервые стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь, которую назвали Селин.

Сейчас малышке уже полтора месяца. В гости к молодым родителям приехали Валерия и Иосиф Пригожин. На память о встрече с внучкой певица сделала несколько фотографий, которыми поделилась в личном блоге.

На снимках артистка держит младенца на руках. Исполнительница с умилением смотрит на наследницу. По словам звезды, теперь в ее семье есть мощнейшая точка притяжения – крошка Селин. "Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Валерия.

"Ребята, какое счастье! Завидую вам белой– прибелой завистью", "Счастье!", "Это настоящее счастье! Нашему внуку 6 месяцев... После 8 детей , все равно все как в первый раз", "А запах самый чудный младенца, не надышаться им!", "Язык не поворачивается назвать вас бабушкой", "Валерия, как мило и нежно", – написали в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Валерия рассказала, что несколько лет назад пережила выкидыш. Артистка давно мечтала снова стать матерью и была невероятно счастлива, когда поняла, что беременна. К несчастью, звезда потеряла ребенка на раннем сроке. По словам певицы, для нее это стало большой трагедией, ведь она была уверена, что родится сын.