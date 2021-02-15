Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
15 февраля
Лента новостей
14:56
Доведенная Самбурская сорвалась из-за лжи
14:54
Трясущий причиндалами Тарзан встал на защиту 75-летней полуголой тещи в мини-юбке
14:45
Пережившая выкидыш Валерия появилась с младенцем на руках: Настоящее счастье
14:42
На Каширском шоссе столкнулись автобус и легковушка
14:33
"Добром не закончится": россияне затравили дочь Волочковой
14:26
Закулисные интриги и настоящая любовь на съемках "Свадьбы в Малиновке"
14:25
В Севастополе шторм частично разрушил набережную
14:16
Голая и вся в снегу: Навка шокировала публику своими забавами
14:08
В Челябинске трамвай протащил мужчину по земле
14:03
"Поехать отдохнуть от мужа": Макеева показала своего любовника
14:03
"Взял за шею и стал таскать": защищавшего экс-жену Епифанцева сделали зачинщиком кровавой бойни
13:57
Политолог Безпалько о Всебелорусском собрании: Имитация бурной деятельности
13:45
Все дело в деньгах: судьба скандального шоу "Дом-2" повисла на волоске
13:43
В Самарской области из-за взрыва газа обрушился жилой дом
13:42
Раздетая Пелагея сверкнула пышными формами
13:23
Безутешной вдове Грачевского стало хуже: Все тщетно
13:23
Киркоров влез в разборки Бузовой и Манукяна: Его невозможно забыть
13:03
Появилось видео с беременной женой Шнурова
12:55
"Опять тянет одеяло на себя": беременную Маркл разнесли в пух и прах
12:53
Слишком быстро: сын Королевой сделал предложение возлюбленной
12:45
Обнаженная дочь Литвиновой вышла босиком на мороз
12:44
В Якутии загорелся цех по переработке угля
12:42
Избавиться от "клейма" зятя Боярского: Матвеев оставил семью и переехал в Москву
12:12
В Москве под колесами электрички погибла школьница
12:10
"Его отняли": обнародованы ошеломляющие детали отношений Немоляевой и Лазарева
11:53
Небольшой торт и стенгазеты: скромная свадьба Дарьи Поверенновой и миллионера
11:48
Поргина поведала о жуткой аварии: В коме 26 дней
11:39
Лада Дэнс откровенно о пластических операциях и уколах красоты
11:22
В России за сутки коронавирусом заразились 14,2 тысячи человек
11:20
"Это точно Елка, а не Мэрилин Мэнсон?": народ крестится от вида изменившейся звезды
11:18
В Москве на Тверской улице столкнулись 5 машин
11:14
"Роковая красавица": Галкин очарован молодой копией Пугачевой
11:12
Обострение ситуации в Донбассе назвали неизбежным: Режим прекращения огня подвешен на волоске
10:54
"Нас насильно разлучили": Федосеева-Шукшина сделала громкое заявление после госпитализации Алибасова
10:48
Полностью не разделись: Гришаева о моменте в постели с Олешко
10:32
Эдита Пьеха рассекретила имя новорожденной правнучки
10:14
Зависимые от Лукашенко бизнесмены больше всего боятся смены власти в Белоруссии – журналист Малашенков
10:11
В России предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан
10:01
"Я не ожидала!": вакханалия с наследством Фадеева вынудила дочь Мишулина выступить с заявлением
09:59
"Мерзость": россияне отреклись от Собчак после интимного видео
09:29
"Принесешь в подоле – прокляну": Кравец отдает округлившуюся дочь в монастырь
09:24
"Тела предавались огню": Ирина Безрукова раскрыла тайну погибшего сына
09:15
"Это предательство": одинокий Манукян опозорил Бузову на всю страну
08:59
Сыновья настаивают на уходе страдающего от панических атак Лукашенко – анонимный телеграм-канал
08:41
Толпа обступила: сенсационное фото Кабаевой произвело фурор
08:20
Прикованная к постели Маргарита Терехова подает знаки
06:04
Постаревшая и располневшая Татьяна Догилева шокировала публику
04:00
"Резко и параллельно": Истощенная Литвинова раскрыла способ потрясающего похудения
02:03
"Устала бороться за молодость": Бабкина поразила народ сменой имиджа
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 февраля 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Королева и Тарзан вызвали омерзение интимным видео: Неприятно смотреть!
Цымбалюк-Романовская сделала откровенное признание после расставания с Шаляпиным
Политолог Марголин указал на оговорки Лукашенко на Всебелорусском собрании: Понимает, что поддержки в народе у него нет
"Невозможно не заметить": стилист объяснила секрет прячущей недостатки внешности Пугачевой
"Заберите руку, ногу": Увядающий от страшного недуга Пригожин призвал россиян колоться
"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости
Шоу-бизнес
Пережившая выкидыш Валерия появилась с младенцем на руках: Настоящее счастье

Пережившая выкидыш Валерия появилась с младенцем на руках: Настоящее счастье

Певица Валерия. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
В начале года Валерия сообщила радостную новость – она впервые стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь, которую назвали Селин.
прочитано 188 раз

Сейчас малышке уже полтора месяца. В гости к молодым родителям приехали Валерия и Иосиф Пригожин. На память о встрече с внучкой певица сделала несколько фотографий, которыми поделилась в личном блоге.

ПО ТЕМЕ

Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках

Потерявшая беременность Валерия заговорила о ребенке: Родится мальчик

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

На снимках артистка держит младенца на руках. Исполнительница с умилением смотрит на наследницу. По словам звезды, теперь в ее семье есть мощнейшая точка притяжения – крошка Селин. "Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Валерия.

"Ребята, какое счастье! Завидую вам белой– прибелой завистью", "Счастье!", "Это настоящее счастье! Нашему внуку 6 месяцев... После 8 детей , все равно все как в первый раз", "А запах самый чудный младенца, не надышаться им!", "Язык не поворачивается назвать вас бабушкой", "Валерия, как мило и нежно", – написали в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Валерия рассказала, что несколько лет назад пережила выкидыш. Артистка давно мечтала снова стать матерью и была невероятно счастлива, когда поняла, что беременна. К несчастью, звезда потеряла ребенка на раннем сроке. По словам певицы, для нее это стало большой трагедией, ведь она была уверена, что родится сын.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 15 февраля 2021, 14:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

"Это точно Елка, а не Мэрилин Мэнсон?": народ крестится от вида изменившейся звезды
"Роковая красавица": Галкин очарован молодой копией Пугачевой
"Нас насильно разлучили": Федосеева-Шукшина сделала громкое заявление после госпитализации Алибасова
Эдита Пьеха рассекретила имя новорожденной правнучки

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Устала бороться за молодость": Бабкина поразила народ сменой имиджа

Внешность певицы оценил эксперт

Шоу-бизнес

"Резко и параллельно": Истощенная Литвинова раскрыла способ потрясающего похудения

Артистка покорила народ фигурой
Шоу-бизнес

"Это предательство": одинокий Манукян опозорил Бузову на всю страну

Он отказался от любви

Шоу-бизнес

Безутешной вдове Грачевского стало хуже: Все тщетно

Она страдает

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+