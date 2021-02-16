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Кабаева покрутила задом перед заведенным Малаховым

Кабаева покрутила задом перед заведенным Малаховым

Алина Кабаева. Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391)/AFLO/www.globallookpress.com
Российская спортсменка Алина Кабаева не ведет публичную жизнь, ее нет в социальных сетях. Именно поэтому поклонники бурно реагируют на редкие фотографии знаменитости, которые появляются в Сети.
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Авторы телеграм-канала "Московская Сторожевая" обнародовали снимок Алины Кабаевой, сделанный в 2006 году. Фотограф успел запечатлеть зажигательный танец спортсменки. Гимнастка, облаченная в брючный костюм, крутила задом перед несколькими мужчинами, среди которых был телеведущий Андрей Малахов.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Так спортсменка и журналист повеселились на одном из концертов, который проходил на Трафальгарской площади в Лондоне. Этот кадр оценили интернет-пользователи. Например, не прошли мимо авторы телеграм-канала "НеМалахов". "Ничего себе", – удивились они.

Из-за того, что Кабаева редко появляется на публике и не общается с журналистами, появляется множество слухов, которые зачастую вызывают скептицизм со стороны поклонников. Например, недавно скрытный образ жизни 37-летней гимнастки объяснили новой беременностью. На самом ли деле она ждет ребенка, остается только гадать.

Напомним, на днях сенсационное фото Алины Кабаевой произвело фурор. Поклонники нашли снимок, на котором спортсменка запечатлена в окружении детей. Гимнастка выглядела очень счастливой во время общения с юными коллегами.

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Автор: 16 февраля 2021, 08:50 Источник: Telegram-канал "Московская Сторожевая"
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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