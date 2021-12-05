"Лучшая из мам": Поплавская прижала оскалившуюся падчерицу

Телезвезда Яна Поплавская похвасталась уникальным снимком с возлюбленным и его ребенком.

Россиянам Яна Поплавская известна по роли Красной Шапочки в знаменитом советском фильме. Сейчас она поддерживает популярность за счет ток-шоу, где выступает частой гостьей. Поклонники восторженно следят за личным блогом артистки, где она публикует редкие фото и мысли.

Особое значение фанаты уделяют семье Яны Поплавской. 54-летняя звезда купается в любви с радиоведущим Евгением Яковлевым. Разница в возрасте между ними немаленькая — 15 лет. В прошлом году пара хотела узаконить отношения в ЗАГСе, но свадьба сорвалась.

В предновогодний выходной Яна Поплавская обрадовала подписчиков в "Инстаграм" редкой фотографией. В кадре она предстала вместе с избранником и десятилетней падчерицей Елизаветой. Звезда прижала девочку к себе, пока та глядела в камеру с дружелюбным оскалом.

"Семейный портрет в зимнем интерьере! Зимнее счастье особое, оно детское, взрослое, все вместе: зимние прогулки, санки, снежки, снежные бабы и снежные папы..." — выразилась знаменитость.

Народ расчувствовался, увидев публикацию артистки. Свое восхищение он выразил в комментариях. Яна Поплавская поблагодарила некоторых людей. "Как повезло девочке, вы лучшая из мам", "Это и есть настоящая семья", "Все срослось в вашем теплом доме", — написали пользователи Сети.