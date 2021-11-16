Ранняя популярность, предательство и молоденький муж: что стало с "Красной шапочкой" Яной Поплавской

54-летняя актриса Яна Поплавская стала звездой уже в детстве. Музыкальный телефильм "Про Красную шапочку", в которой 10-летняя артистка сыграла главную роль, вышел на экраны в 1977 году. С тех пор прошло больше 40 лет, а жизнь актрисы изменилась



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