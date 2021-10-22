"Не могу слышать слова ковид и рак": Поплавская раздавлена смертью любимого человека

Этот год стал одним из самых сложных в жизни Яны Поплавской. Из жизни ушли сразу два ее близких человека.

В последнее время на хрупкие плечи знаменитости обрушилось сразу несколько серьезных испытаний. В мае этого года она потеряла любимого отца. Ему было 85 лет. Трагедию Поплавская переживала крайне тяжело, но эмоции старалась делить со своими поклонниками. Они приносили ей свои соболезнования и всячески поддерживали.

Накануне вечером артистка сообщила еще одну страшную новость. Из жизни ушел папа ее мужа, которого они вместе ласково называли "наш папа". По словам Яны Поплавской, он был удивительным человеком. Отец мужа был не только настоящим, светлым, но и очень быстро стал родным для нее. Артистка призналась, что это была любовь с первого взгляда.

Знаменитость рассказала, что папа ее супруга был военным летчиком и знал столько всего, что слушать можно было бесконечно. Детям он всегда и во всем помогал. Так, их дом, во многом, заслуга именно мужчины, который участвовал в строительстве. Одна вещь трогала звезду отечественного кино больше всего.

Яна Поплавская вспомнила, что папа всегда боялся: сын может проспать утренний эфир. Он всегда звонил ему с утра, чтобы убедиться, что наследник встал. Артистка заявил, что мир устроен крайне несправедливо, так как хорошие люди быстро уходят, а подлые живут, "Не могу слышать больше слова ковид и рак", – подчеркнула она. Знаменитость написала, что в этот день они осиротели и выложила совместное фото с папой мужа, сделанное три недели назад.