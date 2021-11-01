Новому любовнику Волочковой поставили серьезный диагноз

Поклонников Анастасии Волочковой очень интересует личность ее нового возлюбленного.

Балерина уже давно не прячет от публики своего избранника Владимира, однако известно о нем все еще довольно мало. Физиогномист Елена Мифф попыталась разобраться в том, что из себя представляет новый ухажер артистки, проанализировав совместное фото Анастасии Волочковой и ее избранника.

В комментарии Пятому каналу эксперт рассказала, что, судя по фото, балерине действительно очень хорошо с ее новым возлюбленным. Владимир – человек со стрежнем, он довольно прямолинеен и наделен сильным характером. Мифф понравился открытый взгляд мужчины, однако в нем чувствуется некая "иголочка", которая еще даст себя знать в будущем.

Внушило определенные опасения эксперту и еще кое-что в мимике и жестах Владимира.

"Явно прослеживается наличие зависимостей," – поставил серьезный диагноз физиогномист.

При этом Мифф подчеркнула, что зависимости здесь рассматриваются в широком смысле, и они бывают разными. Речь вовсе не идет о злоупотреблении какими-то веществами. Мужчина может быть зависим, например, от любви или еще от чего-то подобного.

В целом эксперт уверен, что новый избранник хорошо относится к балерине. Рядом с ним она не думает о деньгах. И пусть Владимир не напоминает олигарха, но чтобы сделать женщину счастливой, совсем не обязательно быть очень богатым.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова сбежала от нового возлюбленного.