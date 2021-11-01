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Шоу-бизнес
Новому любовнику Волочковой поставили серьезный диагноз

Новому любовнику Волочковой поставили серьезный диагноз

Поклонников Анастасии Волочковой очень интересует личность ее нового возлюбленного.
прочитано 453 раза

Балерина уже давно не прячет от публики своего избранника Владимира, однако известно о нем все еще довольно мало. Физиогномист Елена Мифф попыталась разобраться в том, что из себя представляет новый ухажер артистки, проанализировав совместное фото Анастасии Волочковой и ее избранника.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В комментарии Пятому каналу эксперт рассказала, что, судя по фото, балерине действительно очень хорошо с ее новым возлюбленным. Владимир – человек со стрежнем, он довольно прямолинеен и наделен сильным характером. Мифф понравился открытый взгляд мужчины, однако в нем чувствуется некая "иголочка", которая еще даст себя знать в будущем.

Внушило определенные опасения эксперту и еще кое-что в мимике и жестах Владимира.

"Явно прослеживается наличие зависимостей," – поставил серьезный диагноз физиогномист.

При этом Мифф подчеркнула, что зависимости здесь рассматриваются в широком смысле, и они бывают разными. Речь вовсе не идет о злоупотреблении какими-то веществами. Мужчина может быть зависим, например, от любви или еще от чего-то подобного.

В целом эксперт уверен, что новый избранник хорошо относится к балерине. Рядом с ним она не думает о деньгах. И пусть Владимир не напоминает олигарха, но чтобы сделать женщину счастливой, совсем не обязательно быть очень богатым.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова сбежала от нового возлюбленного.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 17:53 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость890502
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Очередной клиент у дурочки объявился? Повезло чуваку, хорошо отоварится. Главное, чтоб Вовка не продешевился. Было бы чудно, если бы домик прибрал к рукам. Чего уж там мелочиться? Настенька ещё заработает своим пельменем бездонным.
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