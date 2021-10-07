Уже развод? Снявший обручальное кольцо Моргенштерн сбежал от жены

В последний день лета 2021 года рэпер Моргенштерн перестал быть холостяком. Звездный мужчина устроил тематическую деревенскую свадьбу, взяв в жены свою избранницу Дилару Зинатуллину. Вместе пара прошла огонь и воду. Было все — ссоры, измены, увлечения запрещенными веществами, но два любящих сердца сумели преодолеть невзгоды и встретиться в ЗАГСе.
Однако уже через месяц после пышного торжества у россиян появилась масса вопросов к рэперу и его жене. Моргенштерн перестал появляться в обществе вместе с суженной. Дилара рассказала фанатам, что артист сводил ее в кино, а затем сбежал по рабочим делам — снимать рекламу. Жена не стала навязываться артисту и поверила ему на слово. "Кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже", — поделилась девушка.
Так что теперь слухи о том, что Моргенштерн и Дилара близки к разводу распространяются с новой силой. Поговаривают, что раз рэпер так легко отказался от кольца, которое символизирует крепость чувств и супружескую верность, значит, не так уж и ценит он свой брачный союз.
Напомним, психолог Вероника Степанова не верит в серьезность намерений артиста по отношению к жене. Она уверена, что Моргенштерн быстро заскучает в браке и начнет развлекаться с другими красотками, чтобы ублажить свое эго.
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