Заявлено о разводе Моргенштерна: Жену разнесло

Молодая жена рэпера Моргенштерна вызвала недоумение. На браке артиста поставили крест.

Исполнитель хита "Я съел деда" еще не до конца отгулял свадьбу, а ему уже пророчат скорый развод. Известная на Youtube психолог Вероника Степанова заявила, что Моргенштерн только кажется однолюбом. По мнению блогерши, рэпер избавится от молодой супруги Дилары и увлечется другими девушками.

С одной стороны, слова психолога кажутся провокацией, с другой — два года назад Моргенштерн уже изменял своей возлюбленной и открыто говорил об этом. "Я просто хочу ***** других баб", — выражался артист. Тогда пара распалась, но вскоре Дилару и Моргенштерна снова увидели вместе. Рэпер нагулялся, а девушка его простила.

Вероника Степанова оценила внешний вид супруги Моргенштерна. По ее словам, Дилара — симпатичная хорошая девушка. Однако психолог отметила, что в последнее время 21-летняя жена артиста прибавила в весе. "Ее чего-то подразнесло, вы не заметили? Чего-то она немножко такая, в теле", — заявила блогерша.

Хочется верить, что Моргенштерн по-настоящему любит Дилару и не станет разводиться с ней из-за пары лишних килограммов. Не так давно рэпер признавался, что возлюбленная стала для него дорогим человеком, а не просто объектом вожделения. Девушка составила Моргенштерну пару, когда он был небогат и не пользовался особой популярностью. Дилара прошла с ним огонь и воду, помогая добиться успеха.