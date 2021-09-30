Эпатажный скандалист Моргенштерн стал ведущим федерального телеканала

Популярный российский музыкант, шоумен и владелец ресторанов Моргенштерн впервые в своей карьере выступит в роли телеведущего в одном из самых известных экстремальных шоу в мире – "Русский ниндзя". Российскую версию международного формата телеканал СТС будет показывать по будням в 20 часов.



Вместе с рэпером следить за героями, проходящими сложнейшую полосу препятствий, готовится бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев. Поддерживать участников и их болельщиков будет блогер и ведущая Ида Галич.

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Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора по развлекательному вещанию, так объяснил выбор эпатажного скандалиста на роль ведущего: "Наша главная задача — удивить неожиданным прочтением, добавить масштаба, драйва и новой энергии. Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн — многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант. Уверены, что новая версия шоу вызовет мощную реакцию зрителей"

Съемки шоу "Русский ниндзя" стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, где соберут сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут участники со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

Напомним, Моргенштерн — музыкант 2020 года по версии журнала GQ и самый прослушиваемый российский артист прошлого года по версии "ВКонтакте", где его альбом "Легендарная пыль" собрал 21 миллион прослушиваний за первые два дня. В этом году рэпер также занял вторую строчку в рейтинге самых успешных звёзд России издания Forbes.