Егор Крид начал брать с женщин деньги за раздевание

О вакантной должности на съемках в клипе Егора Крида (Егора Булаткина – настоящее имя певца – прим. ред.) рассказала звезда шоу "Дом-2" Ирина Пинчук. По ее словам, представитель команды Егора Крида написала ей и со странным предложением.
Пинчук была ошарашена информацией о том, что представитель Крида предложил ей самой заплатить за съемки в клипе артиста. То есть мало того, что на съемках надо было раздеваться, так еще и платить Егору Криду за это реальные деньги, и немалые. Пинчук отметила, что речь шла о сумме в размере двух миллионов рублей.
Звезда Шоу "Холостяк" таким образом решил заработать за раскрутку молодых звезд. После того, как Пинчук отказалась, представитель Егора Крида согласился поговорить с командой о снижении суммы аж до миллиона. Но звезда телестройки все равно не согласилась. Она заявила, что не готова платить "за это" такие баснословные суммы.
"Где-то грустит один Егорка", – с сожалением написала менеджер.
Предложение выгодное, уверяют в команде Крида. Ведь помимо известности они гарантируют ее и миллионы просмотров на "Ютуб", что фактически открывает двери в шоу-бизнес при грамотной раскрутке.
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