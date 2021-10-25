"Уже приговор": С треском провалившийся Крид рявкнул на детей

Популярный поп-исполнитель Егор Крид стремится занять всевозможные отрасли шоу-бизнеса. Одного вокала ему недостаточно — звездный мужчина уже покорил YouTube, а в последнее время стал все активнее внедряться в сервис с короткими видеороликами TikTok. Однако рвение артиста и его попытку соответствовать моде народ не оценил. Молодое поколение решило, что Егор Крид выглядит смешно, пытаясь повторять за юными коллегами.
В комментариях к одному из роликов люди массово высмеяли певца и отметили, что он уже "дед" и "пенсионер", который тщетно пытается набрать популярность. Егора Крида заверили, что он с треском провалился, пытаясь завоевать TikTok-аудиторию, поскольку его возраст слишком велик.
Для 27-летнего артиста нападки пользователей Сети стали болезненными. Егор Крид решил, что с негативом на него обрушились дети, которых воспитывают неправильно. В итоге певец рявкнул на своих критиков, изливая досаду в инстаграм-истории. По его словам, российской ребятне прививают неправильный менталитет, согласно которому успех возможен только в ранние годы жизни.
Размышляя о молодежных тенденциях, Егор Крид напрямую обратился к обидчикам. "Детишки, комментаторы, и все, кто считает, что 27 — это уже приговор... Вы забываете одну вещь — вам всем когда-то будет 27, 44 и т.д. Не успеете оглянуться", — выразился униженный мужчина.
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