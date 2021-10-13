Милосердная Бузова раздает деньги направо и налево: Оплатила роды и помогла купить квартиру

К 35 годам Ольга Бузова так и не обзавелась мужем и детьми, но заботиться о ком-то и опекать ей все же хочется. В начале марта ее сестра Анна сообщила радостную новость: она наконец-то переезжает жить в свою собственную квартиру. Как выяснилось, купила она ее не сама.
Помогла с финансовыми вопросами звездная сестра Ольга Бузова. Она оплатила для Анны шикарные апартаменты в Москве, о которых сестра певицы так долго мечтала.
Бузова не скрывает, что давно обеспечивает своих родственников. Для нее это приятные хлопоты.
"Я уже давно взяла на себя помощь маме, папе и обеим бабушкам. Просто каждый месяц отправляю им определенные суммы, чтобы они комфортно себя чувствовали", – говорила Ольга Бузова.
Также певица оплачивает путешествия своих родственников. Не трудно догадаться, что на комфорте близких она не экономит.
Помогает Ольга Бузова и незнакомцам. Недавно бывшая ведущая шоу "Дом-2" призналась, что оплатила расходы по беременности, родам и уходу за детьми нескольким девушкам, собиравшимся делать аборт. Певица отговорила девушек и помогла материально.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова снялась в голливудском фильме и получила награду "Мисс Вселенная".
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