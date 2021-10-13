Снявшейся в голливудском фильме Бузовой вручили награду "Мисс Вселенная"

Поющая ведущая Ольга Бузова строит блестящую карьеру в разных сферах искусства и шоу-бизнеса назло врагам. Год за годом она берется за новые и новые проекты, пробует себя в совершенно разных ипостасях и не оборачивается на критику хейтеров.
Она уже стала певицей, ведущей, блогером, одним из главных инфлюенсеров России, актрисой театра и кино. И вот на горизонте Голливуд. Ольга Бузова недавно анонсировала начало масштабного проекта, который перевернет все представление о шоу-бизнесе, а в ее жизни откроет новую главу.
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова получила титул Miss Universe Beauty Euroasia ("Мисс Вселенная, Красавица Евразии") на ежегодном фестивале Miss International в Турции. Новостью поющая ведущая поделилась с поклонниками в "Инстаграм".
Звезда призналась, что для нее большим событием стала не сама церемония и награда, а съемки в новом фильме, о котором она пока молчит.
"Я снялась в голливудском фильме. Все подробности позже", – заинтриговала фанатов Бузова.
Бывшая ведущая "Дома-2" поблагодарила всех поклонников за любовь и то, что они дают ей стимул развиваться.
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