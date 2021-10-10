Бузову позвали замуж на шоу "X-фактор": Она сказала "Да"

Поющая телеведущая нашла жениха. Ольга Бузова покорила молодого певца.

35-летняя Ольга Бузова не зря бережет фигуру и каждое утро прихорашивается перед зеркалом. На шоу "X-фактор" поп-дива неожиданно получила предложение вступить в брак от 21-летнего участника шоу Дмитрия Сивчика. Юноша представил звезде свой трек "Крестики-нолики", а затем встал на одно колено и попросил ее руки.

Начинающий артист основательно подготовился для встречи с возлюбленной. Он облачился в модный розовый наряд, купил цветы, а также самостоятельно сделал кольцо для Ольги Бузовой в виде кубика-рубика. Дмитрий Сивчик попросил звезду сказать ему ответ только наедине. "Парень молодой, сейчас я из него слеплю такого мужика!" — заявила коллегам поющая телеведущая.

Ольга Бузова осталась в восторге от музыкальной композиции, которую исполнил юноша, а предложение о замужестве повергло ее в шок. Как член жюри шоу "X-фактор", она сказала "Да". А вот о вероятности свадьбы с Дмитрием Сивчиком знаменитость пока не высказывалась. Поклонники поп-дивы не исключают, что Ольга Бузова возьмет быка за рога и окольцует влюбленного поклонника.



Напомним, последний роман исполнительницы завершился со скандалом в январе 2021 года. Ольга Бузова и Давид Манукян до сих пор выясняют отношения, экс-партнер звезды так и не встретил новую любовь.