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Шоу-бизнес

"Не плачь": бросившая Петросяна с ребенком Бурхунова устроила девичник со стихами

Евгений Петросян. Фото:Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно Татьяна Брухунова приняла решение не проводить праздники с мужем и ребенком, а отдохнуть от домашней рутины в компании мамы в Санкт-Петербурге. Многие осудили супругу Евгения Петросяна, другие же наслаждаются красотой ее уютных фото.
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Пару часов назад дива опубликовала новый снимок с прогулки и подписала его стихотворением Егора Сергеева. "На тонкие пальчики, хрупкие плечики тысячу дел наложат. Не плачь, всё пройдёт, кареглазая девочка. Это, наверное, тоже", – написала Брухунова.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

В комментариях море позитива: "Чудесные строки, проникновенные", "Ура, Татьяна приехала к нам", "Какие стихи", – пишут поклонники. Однако пост, выложенный накануне, вызвал слегка иную реакцию.

Вчера Татьяна Брухунова рассказала, что решила уехать из Москвы. "С мамои? решили на пару днеи? вырваться в Петербург. Устроить девичник", – поделилась она. "Я даже немного рада, что театры и музеи закрыты. А то я составила бы быстренько план по которому пришлось бегать вытаращив глаза впитывая новое и неизведанное. Планов у нас нет", – отметила Брухунова. Также она написала, что сразу ответит на вопросы всех любопытных: "Ваган дома с папои? и нянеи?. У парня все тип-топ".

"Только у няни Вагана, походу нет ни праздников ни выходных", "Мда, ну и езжайте", "А почему с мужем то не побыть?" – комментировали некоторые пользователи. Однако другие желали жене Петросяна хорошей поездки и отмечали, что тоже хотели бы иметь возможность сменить обстановку.

"Поражаюсь Вашей неуемной энергии и умению находить места, куда можно поехать развеяться, насладиться, отвлечься! Поделитесь секретом, как быть постоянно на позитиве, с идеями, вдохновением и не иметь ни капли лени! И я так хочу", – восхищались поклонницы.

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Автор: 4 января 2021, 15:43 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Дива?????! Автор, ты с дуба рухнул ??? А, если по делу, то....
Настоящая мама даже на пол дня без острой необходимости ребенка не оставит. А эта НЕДОженщина за счёт купленного ребенка увеличила свою часть наследства и больше он ей не нужен. Ну, разве что, перед камерами позировать, изображая из себя мать.
Жалко ребенка. Такой хорошенький малыш и никому, по-настоящему не нужен.
Одним словом « плохой армянин и плохие, иже с ним , армяни, Эти Петросяны, Джигарханяны, Кеосаяны, позорят всю армянскую диаспору, которая настолька велика и уважаема в мире. Приглядитесь только к Шарлю Азнавуру. Ни один из этих, в Советском Союзе , именитых ни на йоту не приближаются к таким, как Кардашьян. Парни, удачи вам с Цимбалючими, с Брухунучими, с многодетными медиа феями.
Гость
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Да, Брехунова быстро себя показала во всей красе. Бросила грудного ребенка и на деньги старого дурака поеха развлекаться! А старый пердун сидит дома с чужим ребенком и кусает локти. Брехунова уже успела раскрутить его на бабки, то ли еще будет. Приползет на коленках к своей бывшей раны зализывать.
Гость
Ответить
Гость
Дива?????! Автор, ты с дуба рухнул ??? А, если по делу, то....
Настоящая мама даже на пол дня без острой необходимости ребенка не оставит. А эта НЕДОженщина за счёт купленного ребенка увеличила свою часть наследства и больше он ей не нужен. Ну, разве что, перед камерами позировать, изображая из себя мать.
Жалко ребенка. Такой хорошенький малыш и никому, по-настоящему не нужен.
Согласна. Степаненко чужому ребенку смогла стать настоящей матерью, а эта дрянь__((((
Гость
Ответить
Дива?????! Автор, ты с дуба рухнул ??? А, если по делу, то....
Настоящая мама даже на пол дня без острой необходимости ребенка не оставит. А эта НЕДОженщина за счёт купленного ребенка увеличила свою часть наследства и больше он ей не нужен. Ну, разве что, перед камерами позировать, изображая из себя мать.
Жалко ребенка. Такой хорошенький малыш и никому, по-настоящему не нужен.
Гость
Ответить
"Дива..." чокнулись совсем
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