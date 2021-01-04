"Не плачь": бросившая Петросяна с ребенком Бурхунова устроила девичник со стихами

Недавно Татьяна Брухунова приняла решение не проводить праздники с мужем и ребенком, а отдохнуть от домашней рутины в компании мамы в Санкт-Петербурге. Многие осудили супругу Евгения Петросяна, другие же наслаждаются красотой ее уютных фото.

Пару часов назад дива опубликовала новый снимок с прогулки и подписала его стихотворением Егора Сергеева. "На тонкие пальчики, хрупкие плечики тысячу дел наложат. Не плачь, всё пройдёт, кареглазая девочка. Это, наверное, тоже", – написала Брухунова.

В комментариях море позитива: "Чудесные строки, проникновенные", "Ура, Татьяна приехала к нам", "Какие стихи", – пишут поклонники. Однако пост, выложенный накануне, вызвал слегка иную реакцию.

Вчера Татьяна Брухунова рассказала, что решила уехать из Москвы. "С мамои? решили на пару днеи? вырваться в Петербург. Устроить девичник", – поделилась она. "Я даже немного рада, что театры и музеи закрыты. А то я составила бы быстренько план по которому пришлось бегать вытаращив глаза впитывая новое и неизведанное. Планов у нас нет", – отметила Брухунова. Также она написала, что сразу ответит на вопросы всех любопытных: "Ваган дома с папои? и нянеи?. У парня все тип-топ".

"Только у няни Вагана, походу нет ни праздников ни выходных", "Мда, ну и езжайте", "А почему с мужем то не побыть?" – комментировали некоторые пользователи. Однако другие желали жене Петросяна хорошей поездки и отмечали, что тоже хотели бы иметь возможность сменить обстановку.

"Поражаюсь Вашей неуемной энергии и умению находить места, куда можно поехать развеяться, насладиться, отвлечься! Поделитесь секретом, как быть постоянно на позитиве, с идеями, вдохновением и не иметь ни капли лени! И я так хочу", – восхищались поклонницы.

