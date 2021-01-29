Орбакайте разбита смертью

Артистка разместила в своем инстаграм-аккаунте архивную фотографию актера. "Василий Лановой! В наших сердцах и душах вы останетесь навсегда", – подписала снимок Кристина Орбакайте.
О смерти 87-летнего артиста высказались и другие представители российского шоу-бизнеса. Среди них Николай Цискаридзе, Александр Олешко, Дмитрий Губерниев, Эвелина Бледанс и другие.
Напомним, 2 января стало известно, что народный артист СССР был госпитализирован. Он и его жена, актриса Ирина Купченко оказались инфицированы COVID-19. Об этом сообщила сама артистка.
8 января появилась информация, что состояние находящегося в больнице Василия Ланового начало стабилизироваться. 28 января актеру резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее появилась информация о том, что звезда театра и кино пережила состояние клинической смерти. Несмотря на все усилия врачей, Василий Лановой умер.
Как писали "Дни.ру", в Театре им. Вахтангова, где актер служил с 1957 года, раскрыли детали прощания со знаменитостью. Директор Кирилл Крок заявил, что гражданская панихида состоится в понедельник, 1 февраля. Она пройдет в театре. Затем тело Василия Ланового доставят на Новодевичье кладбище, где пройдет церемония погребения.
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