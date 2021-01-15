По стопам Крида и Моргенштерна: Хрусталев взбесил народ "порочащим мужчин" поступком

Сначала некоторые подумали, что таким образом юморист решил представить миру своего тайного сына. Но оказалось, что мальчика артисту "на прокат" дал коллега Владимир Макрони. "Взял ненадолго поносить! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пояснил Дмитрий Хрусталев.
Как выяснилось, подписчиков возмутило на фотографии совсем другое, а именно маникюр. Артист последовал модной нынче тенденции и покрасил ногти на руках в черный цвет. Стоит отметить, что ранее некоторые российские звезды уже опробовали на себе тренд. Например, цветной маникюр регулярно делают рэпер Моргенштерн и певец Егор Крид.
Однако подписчики Дмитрия Хрусталева считают, что увлечение лаком для ногтей порочит честь настоящих мужчин. "Что пошла мода мужики себе ногти красят?", "Димаааа, ну зачем ногти красить.. Хоть ты не разочаровуй нас", "Ногти то зачем накрасил, Митя-Дмитрий?", "Что уже и для мужиков маникюр цветной норма ?", "На маник сходил?", "Мужчины ногти красят зачем?", "Елы палы. Видимо больно было когда ногти на руках дверью прищемили.... держись мужчина", – написали поклонники.
Впрочем, телеведущий был готов к негативу в свою сторону, поэтому терпеливо отвечал комментаторам, которые не поняли его стильных решений. "Потому что настоящие мужики свободны в своих желания! И им плевать на косые взгляды, тем более мужские", – обосновал свою позицию Дмитрий Хрусталев.
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