По стопам Крида и Моргенштерна: Хрусталев взбесил народ "порочащим мужчин" поступком

Дмитрий Хрусталев в личном блоге поделился милой фотографией. У телеведущего на коленях сидит ребенок, малыш уткнулся артисту носом в грудь и протянул ручки для объятий. Поклонников снимок возмутил до глубины души!

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