Хрусталев заговорил о первом сексуальном опыте в подростковом возрасте

Дмитрий Хрусталев стал популярным благодаря "Клубу веселых и находчивых". В начале 2000-х светловолосый юморист покорил публику остроумными шутками и артистичностью. Позже он появился в Comedy Club и Comedy Woman. За долгие годы образ шоумена изменился: он стал бритоголовым.
Многие поклонники Дмитрия и вовсе не знают, как он выглядел с волосами. Хруcталев решил удивить подписчиков инстаграм-аккаунта. Юморист опубликовал снимок, на котором запечатлен с окрашенными в черный цвет волосами. По словам шоумена, фото было сделано 25 лет назад.
Интернет-пользователи принялись активно комментировать архивный кадр Хрусталева. Многие посчитали забавным внешний вид 16-летнего юноши на снимке: телеведущий в домашнем халате держит кота. "25 лет назад тебе за крашеные волосы могли дать битой по голове", "Главное, было что красить", – посмеялись подписчики.
Одна из поклонниц назвала взгляд Хрусталева на фото девственным. Но Дмитрий решил поправить ее: "Насколько я помню, уже не девственный". Так шоумен намекнул, что первый сексуальный опыт у него был в подростковом возрасте. "Ого! В 16 лет!", – удивилась подписчица.
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