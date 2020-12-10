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Шоу-бизнес
Хрусталев заговорил о первом сексуальном опыте в подростковом возрасте

Хрусталев заговорил о первом сексуальном опыте в подростковом возрасте

Дмитрий Хрусталев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Хрусталев решил показать, как выглядел в юности. В его инстаграм-аккаунте появился архивный снимок. Шоумен не стал скрывать некоторые пикантные подробности.
прочитано 499 раз

Дмитрий Хрусталев стал популярным благодаря "Клубу веселых и находчивых". В начале 2000-х светловолосый юморист покорил публику остроумными шутками и артистичностью. Позже он появился в Comedy Club и Comedy Woman. За долгие годы образ шоумена изменился: он стал бритоголовым.

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Многие поклонники Дмитрия и вовсе не знают, как он выглядел с волосами. Хруcталев решил удивить подписчиков инстаграм-аккаунта. Юморист опубликовал снимок, на котором запечатлен с окрашенными в черный цвет волосами. По словам шоумена, фото было сделано 25 лет назад.

Интернет-пользователи принялись активно комментировать архивный кадр Хрусталева. Многие посчитали забавным внешний вид 16-летнего юноши на снимке: телеведущий в домашнем халате держит кота. "25 лет назад тебе за крашеные волосы могли дать битой по голове", "Главное, было что красить", – посмеялись подписчики.

Одна из поклонниц назвала взгляд Хрусталева на фото девственным. Но Дмитрий решил поправить ее: "Насколько я помню, уже не девственный". Так шоумен намекнул, что первый сексуальный опыт у него был в подростковом возрасте. "Ого! В 16 лет!", – удивилась подписчица.

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Автор: 10 декабря 2020, 18:53 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Испортил,наверное, какую-нибудь девчонку,мразь.
1

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