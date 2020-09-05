Зрителей и артистов экстренно эвакуировали со съемок с Петросяном

В своем инстаграм-аккаунте Евгений Петросян сообщил, что эвакуация произошла со съемок "Юморины". Он отметил, что юмор выручает в любых ситуациях.
В фестивале пародий, миниатюр и монологов приняли участие помимо Евгения Петросяна Юрий Аскаров, Елена Воробей, Владимир Винокур, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко, Александр и Валерий Пономаренко, а также Елена Степаненко, Геннадий Ветров, Игорь Маменко и многие другие.
Юморист заявил, что когда его коллеги и зрители вышли в коридор, то начали фотографироваться друг с другом. Этими кадрами Евгений Петросян поделился в соцсети. По его словам, угроз в зале не нашли. Артист предположил, что кто-то нахулиганил и позвонил в полицию.
Напомним, ранее Евгений Петросян признался, что очень озадачен будущим российского юмора из-за пандемии коронавируса. Артист рассказал, что у него отменились гастроли, которые должны были состояться в августе в Крыму.
Как писали "Дни.ру", комик ведет здоровый образ жизни. Ему запрещено притрагиваться к табачным изделиям и спиртным напиткам. Телеведущий регулярно занимается спортом и наблюдается у врачей. Артист не скрывает, что жизненные изменения пошли ему на пользу. Многие россияне уверены, что на образ жизни звезды повлияла молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.
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