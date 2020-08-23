Поклонники опешили из-за преображения Петросяна

Татьяна Брухунова знатно поработала над имиджем новоиспеченного возлюбленного. Девушка побудила Евгения Петросяна начать следить за собой. Обретет ли юморист вторую молодость, пока неизвестно.
74-летний телеведущий ведет здоровый образ жизни. Комику запрещено притрагиваться к табачным изделиям и спиртным напиткам.
Евгений Петросян регулярно занимается спортом и наблюдается у врачей. Артист не скрывает, что жизненные изменения пошли ему на пользу. Но решился бы Евгений Ваганович перейти на здоровый образ жизни без помощи молоденькой жены?
Ярые фанаты отмечают, что давно не видели столь активного юмориста. Петросян изменил не только привычки, но и стиль в одежде.
Подписчики заметили несколько новых приталенных костюмов в гардеробе телевизионной звезды. А последняя публикация в личном блоге комика в "Инстаграм" и вовсе повергла в шок.
На кадрах отчетливо видно, как Петросян с зонтиком в руках прыгает на территории усадьбы Кусково в Подмосковье. Правда, воодушевленный телеведущий фотографировался в гордом одиночестве.
Артист уже около 58 лет живет в Москве. И только этим летом он впервые попал в знаменитую усадьбу. На прогулке Евгений Ваганович встретил счастливых молодоженов и с большой радостью поздравил их.
Стоит отметить, что аудиторию Петросяна интересовала не столько экскурсия в Усадьбу, сколько его жизненные перемены. Большинство подписчиков добавили, что не узнают своего кумира и боятся за его психику.
"Верните нашего Петросяна! Эта дама вас угробит. Перестаньте так прыгать!", – испуганно заявили комментаторы.
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