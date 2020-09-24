"Очень горько": Петросян разбит после известия о смерти

Смерть оперного артиста стала потрясением для его друзей и коллег. Евгений Петросян одним из первых выразил свои соболезнования семье товарища.
24 сентября исполнитель ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Эту информацию подтвердил сын Вячеслава Войнаровского. Евгений Петросян был знаком с артистом 40 лет.
Известие о смерти друга разбило юмориста. "Ушел от нас наш товарищ, и нам очень горько на душе", – признался он. Артист добавил, что считает, что и многочисленным зрителям также горестно сознавать утрату. По его словам, ушел из жизни талант.
"Дорогой Славочка, я тебя никогда не забуду и довольно часто в наших актерских разговорах буду вспоминать о тебе и напоминать зрителям о тебе в моих передачах. Вечная память", – поделился эмоциями Евгений Петросян.К соболезнованиям народного артиста присоединились поклонники. "Как жаль. Войнаровский – это глыба, величина", – высказались россияне.
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