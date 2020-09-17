Взбешенные белорусы загнали Баскова в угол

Жители республики атаковали инстаграм-аккаунт Николая Баскова. Они призывают певца отменить концерт в Минске 17 сентября.

Пользователи соцсети из Белоруссии, взбешенные обстановкой в стране, накинулись на российского артиста. Под его публикациями появились комментарии с просьбами не приезжать в республику на фоне протестов.

Белорусы заявили, что своим выступлением звезда поддержит насилие против их народа. "Мы будем очень рады вас видеть в мирное время", "Не поддерживайте диктаторский режим", "Не принимайте участие в провластном концерте", – обратились к Николаю Баскову пользователи Сети.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются более месяца. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Напомним, 43-летний Николай Басков недавно ошарашил поклонниц заявлением. Исполнитель заявил, что его сердце не свободно. Причем, у артиста есть несколько симпатий. Имен он раскрывать не стал. Поговаривали, что в разное время певец встречался с телеведущей Оксаной Федоровой, моделью Викторией Лопыревой и "королевой шпагата" Анастасией Волочковой.

Николай Басков не раз отмечал, что мечтает построить счастливую семью. Правда, пока певец никак не может встретить свою вторую половинку.