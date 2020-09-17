Взбешенные белорусы загнали Баскова в угол

Пользователи соцсети из Белоруссии, взбешенные обстановкой в стране, накинулись на российского артиста. Под его публикациями появились комментарии с просьбами не приезжать в республику на фоне протестов.
Белорусы заявили, что своим выступлением звезда поддержит насилие против их народа. "Мы будем очень рады вас видеть в мирное время", "Не поддерживайте диктаторский режим", "Не принимайте участие в провластном концерте", – обратились к Николаю Баскову пользователи Сети.
Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются более месяца. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.
Напомним, 43-летний Николай Басков недавно ошарашил поклонниц заявлением. Исполнитель заявил, что его сердце не свободно. Причем, у артиста есть несколько симпатий. Имен он раскрывать не стал. Поговаривали, что в разное время певец встречался с телеведущей Оксаной Федоровой, моделью Викторией Лопыревой и "королевой шпагата" Анастасией Волочковой.
Николай Басков не раз отмечал, что мечтает построить счастливую семью. Правда, пока певец никак не может встретить свою вторую половинку.
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