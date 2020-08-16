"На волоске": Евгений Петросян обратился к властям

Юморист признался, что находится в затруднительном положении. Евгений Петросян обратился к властям Краснодарского края.

По словам артиста, в конце августа у него запланированы концерты в Сочи и Адлере. Сейчас эти выступления находятся "на волоске" из-за бездействия местной администрации. "До сих пор нам ничего не говорят", – сказал Евгений Петросян. Сатирик добавил, что ранее у него сорвалось выступление в Крыму по схожим обстоятельствам.

Знаменитость гадает, по какому принципу устанавливаются ограничения. Например, в кинотеатрах уже собирают аудиторию, а вот приглашать зрителей в концертный зал еще запрещено. "Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется?" – задается вопросом Петросян.

Евгений Ваганович считает, что губернатор Краснодарского края проявляет осторожность. В какой-то степени юморист понимает главу региона: сейчас в крае много отдыхающих и велик риск вспышки заболеваемости. Петросян надеется, что его концерты все же состоятся.

Знаменитость добавила, что юмор требует ежедневных тренировок. Артистам необходимо постоянно взаимодействовать с аудиторией. Евгений Петросян напомнил, что без работы он и его коллеги сидят уже пять месяцев.