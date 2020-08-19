Лолита Милявская не может выселить из квартиры бывшего мужа

Лолита Милявская рассталась с молодым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым год назад. Но до сих пор артистка не может выселить мужчину из дома.

Накануне, 18 августа, состоялось заседание по иску Лолиты Милявской. Артистка требует выселения своего бывшего мужа Дмитрия Иванова. Речь идет о квартире певицы в Басманном переулке. Эту квартиру с видом на Москву-реку Лолите Милявской подарил ее предыдущий муж, бизнесмен Александр Зарубин.

Адвокат эксцентричной артистки объяснил, что иск носит чисто формальный характер. "Бывший муж Лолиты уже более года не проживает в этой квартире, не платит за коммунальные услуги. Более того, он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор ничего не произошло. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", – сообщил представитель певицы.

Однако новая попытка Лолиты Милявской выселить Дмитрия Иванова из квартиры провалилась. Суд не смог рассмотреть иск по существу. Дело в том, что бывший муж артистки предоставил в суд копию документов о выселении. Поскольку эти бумаги суд не устроили, а адвокаты Дмитрия Иванова на заседание не явились, слушание пришлось отложить на неделю.

Напомним, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов объявили о расставании летом 2019 года. Причем супруги выступили с таким посылом, что у поклонников и журналистов сложилось впечатление, что этот развод окажется одним из самых мирных в отечественном шоу-бизнесе. До тех пор, пока не оказалось, что у Дмитрия Иванова есть любовница, которая очень похожа на певицу, но значительно моложе.

Дальше отношения супругов перешли в судебные разбирательства. Лолита Милявская захотела доказать, что их брак с Дмитрием Ивановым был фиктивным, что мужчина не рассматривал отношения с ней как семью. Параллельно артистка дала скандальное интервью, в котором негативно отозвалась о бывшем возлюбленном. Не остались в стороне и другие отечественные знаменитости.

В свою очередь, Дмитрий Иванов хотел просто прекратить этот поток грязи, льющийся на него, и получить развод. Это случилось только весной этого года. Причем убыстрила процесс именно Лолита, которая отказалась от всех своих притязаний.