Лолита Милявская не может выселить из квартиры бывшего мужа

Накануне, 18 августа, состоялось заседание по иску Лолиты Милявской. Артистка требует выселения своего бывшего мужа Дмитрия Иванова. Речь идет о квартире певицы в Басманном переулке. Эту квартиру с видом на Москву-реку Лолите Милявской подарил ее предыдущий муж, бизнесмен Александр Зарубин.
Адвокат эксцентричной артистки объяснил, что иск носит чисто формальный характер. "Бывший муж Лолиты уже более года не проживает в этой квартире, не платит за коммунальные услуги. Более того, он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор ничего не произошло. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", – сообщил представитель певицы.
Однако новая попытка Лолиты Милявской выселить Дмитрия Иванова из квартиры провалилась. Суд не смог рассмотреть иск по существу. Дело в том, что бывший муж артистки предоставил в суд копию документов о выселении. Поскольку эти бумаги суд не устроили, а адвокаты Дмитрия Иванова на заседание не явились, слушание пришлось отложить на неделю.
Напомним, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов объявили о расставании летом 2019 года. Причем супруги выступили с таким посылом, что у поклонников и журналистов сложилось впечатление, что этот развод окажется одним из самых мирных в отечественном шоу-бизнесе. До тех пор, пока не оказалось, что у Дмитрия Иванова есть любовница, которая очень похожа на певицу, но значительно моложе.
Дальше отношения супругов перешли в судебные разбирательства. Лолита Милявская захотела доказать, что их брак с Дмитрием Ивановым был фиктивным, что мужчина не рассматривал отношения с ней как семью. Параллельно артистка дала скандальное интервью, в котором негативно отозвалась о бывшем возлюбленном. Не остались в стороне и другие отечественные знаменитости.
В свою очередь, Дмитрий Иванов хотел просто прекратить этот поток грязи, льющийся на него, и получить развод. Это случилось только весной этого года. Причем убыстрила процесс именно Лолита, которая отказалась от всех своих притязаний.
Популярные темы форума
Вонь
Не русский муж !
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.
Дочь связалась с таджиком
Легкоступова скончалась
Разлучницам привет
А вы бы хотели богатого?
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Ассоциации с именем Лера?
Разборки в семье Алибасовых.