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Что случилось с Буйновым: жена рассказала о состоянии артиста после операции

Что случилось с Буйновым: жена рассказала о состоянии артиста после операции

Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Александр Буйнов должен был выступить на фестивале "Славянский базар в Витебске", а вместо этого оказался в больнице. О том, что случилось с популярным артистом, рассказала его супруга Алена.
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На днях Александр Буйнов переполошил своих многочисленных поклонников и друзей по отечественному шоу-бизнесу. 70-летний исполнитель обнародовал несколько фотографий, сделанных в больнице. Почему он был госпитализирован, певец прямо не сказал, ограничившись намеками. Они, впрочем, не добавили оптимизма фанатам.

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 Александр Николаевич Буйнов

Александр Николаевич Буйнов певец, музыкант

Девять лет назад у артиста обнаружили опухоль предстательной железы. Благодаря курсу химиотерапии Александра Буйнова удалось спасти. Однако позже сообщалось, что у певца произошел рецидив коварного заболевания. Жена певца опровергла эту информацию, заверив поклонников, что Александр чувствует себя превосходно, и рак действительно отступил.

Что же сейчас случилось с артистом? О состоянии Александра Буйнова рассказала его супруга. "Желчный пузырь ему удалили. Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует", – успокоила обеспокоенную общественность Алена.

В конце марта Александр Буйнов отметил круглую дату. Популярному исполнителю исполнилось 70 лет. Однако от грандиозного торжества по такому случаю певец отказался. Причина – пандемия коронавируса, захлестнувшая планету.

День рождения именинник встретил дома, да и других призвал лишний раз не выходить на улицу. "Это не самое плохое, что можно придумать для того,чтобы победить эту заразу!!! Для кого-то это конечно испытание – нос к носу каждый день и ночь проводить с любимой🙈! Но тут-то и проверяются чувства! Любите друг-друга, прощайте!♥️ А вообще – это не такое уж наказание – не ходить на работу, получать зарплату и каждый день видеть родных и общаться с ними! Мы, народ-победитель✌️, неужели не одолеем этот вирус с короной?!👹 Будьте здоровы, берегите любимых (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Александр Буйнов.

Автор: 24 июля 2020, 08:43 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
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