Петросян и Брухунова появились вместе в эфире Первого канала

На этой неделе Евгений Петросян поделился в своем инстаграм-аккаунте совместным снимком с молодой женой Татьяной Брухуновой. Супруги были запечатлены в одинаковых нарядах – эксклюзивных тренчах Burberry из коллаборации с Гошей Рубчинским и белых кедах.
В четверг, 28 мая, снимок обсудили в эфире передачи "Вечерний Ургант". Ведущий шоу по достоинству оценил внешний вид Петросяна и Брухуновой. Он назвал их стильными, классными и элегантными людьми, но не стал уточнять, чье фото появилось на экране.
"Как ты думаешь, кто на снимке?", – спросил Иван у Дмитрия Хрусталева. Соведущий предположил, что на фото Джон Леннон и Йоко Оно, Канье Уэст и Ким Кардашьян или Гарик и Жанна Мартиросян. После этого Ургант сказал, кто на самом деле запечатлен на кадре. Хрусталев удивился и сказал:
"Как будто их Бэнкси рисовал!".
Отрывком из передачи поделилась в своем инстаграм-аккаунте Татьяна Брухунова. Очевидно, жену Петросяна очень повеселил этот момент.
Напомним, недавно Брухунова резко ответила пользователям Сети, которые не устают обвинять ее в том, что она разрушила отношения Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
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