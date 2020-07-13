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"Следуют модной тенденции!": известная ведущая поставила под сомнение развод Асмус и Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова прокомментировала известная телеведущая, психолог и продюсер Алена Алимова. Она не верит, что пара действительно расстается.
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Собеседница "Дни.ру" напомнила, что актриса и юморист сообщили о разводе 22 июня в своих инстаграм-аккаунтах. При этом Кристина Асмус отметила, что такое решение они приняли еще год назад.

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Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Устроитель гастролей Гарика Харламова Наталья Субботина считает, что не стоит судить о комике только по его экранному образу. "Последние несколько лет он ведет себя порой неадекватно, выпивает. Кстати, в прошлом году Гарик подставил Наталью. В последний момент он отказался ехать на корпоративное мероприятие, за которое уже получил стопроцентную предоплату", – поделилась Алимова.

Развод Асмус и Харламова она считает фейком. "Я не верю в истинное расставание звездной пары, ребята следуют модной тенденции! Если они год назад приняли решение о разводе, то развелись бы давно по-тихому, но они решили вынести сор из избы!" – высказалась телеведущая.

По мнению Алимовой, Асмус – хорошая актриса, и сыграть несчастную разведенку ей проще простого. "Тем более, Кристина опять снялась в обнаженной сцене "Китобой", и чтобы хейтеры не закидали ее тапками, как было с фильмом "Текст", она решила действовать на опережение", – полагает теледива.

По словам Алимовой, в последнее время стало трендом "выносить грязные трусы из семьи", тем самым подогревая интерес к своей паре. "Звезды стали понимать, что чем больше хайпа на личной жизни, тем больше жалости и подписчиков в социальных сетях. Поменьше хайпа, побольше творчества!" – посоветовала телеведущая знаменитостям, комментируя развод Асмус и Харламова.

Автор: 13 июля 2020, 23:55 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

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