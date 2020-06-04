"Мы не можем жить друг без друга": Степаненко заинтриговала россиян признанием

Елена Степаненко сделала интригующее заявление. Поклонники принялись донимать артистку вопросами.

Скандальный развод с Евгением Петросяном пошел знаменитости на пользу. Елена Степаненко избавилась от лишнего веса, стала носить подчеркивающие фигуру наряды и запустила собственную юмористическую передачу.

Поклонники уверены: после такого преображения звезду должны окружать многочисленные ухажеры, но артистка опровергает эти слухи. Елена Степаненко утверждает, что посвящает все освободившееся время себе.

Однако у подписчиков есть новый повод для обсуждения личной жизни звезды. Накануне в инстаграм-аккаунте юмористки появился анонс шоу "Еще не вечер". Героями выпуска стали продюсер Виктор Дробыш и певица Екатерина Шаврина.

В начале ролика Елена Степаненко сделала неожиданное признание. "Мы не можем жить друг без друга", – сказала она. Слова артистки вызвали переполох. Комментаторы поинтересовались, о ком именно говорит знаменитость.

Артистка проигнорировала вопросы подписчиков. Судя по всему, узнать правду о личной жизни Елены Степаненко зрители смогут в новом выпуске программы. Посмотреть его можно будет в эту пятницу, 5 июня, в 23:10 мск на телеканале "Россия 1".