"Воздастся по заслугам": затравленная жена Петросяна разразилась гневной речью

Известие о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна повергло в шок многих поклонников. В расставании самой крепкой пары шоу-бизнеса они обвинили молодую помощницу артиста Татьяну Брухунову. В прошлом их якобы часто замечали вместе на светских мероприятиях и во время прогулок по Москве.
Пятая жена Евгения Петросяна отреагировала на нападки россиян. В личном микроблоге в "Инстаграм" Татьяна Брухунова назвала критику необоснованной. Возлюбленная артиста чиста перед окружающими и собой: она не уводила артиста из семьи, передает StarHit.
Также Татьяна Брухунова выразила надежду, что всем недоброжелателям воздастся по заслугам. "Даже тем упырям, которые мне тут нотации читают", – разразилась она гневной речью. По словам женщины, жизнь не раз показывала ей, что правило бумеранга работает.
Ранее Евгений Петросян опубликовал в социальных сетях первую совместную фотографию с молодой женой. В кадре супруги сидят на скамейке в одинаковых нарядах. "Семейный образ", – озаглавил снимок артист. Доступ к комментированию записи он ограничил.
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