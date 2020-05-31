"Это было ужасно": Степаненко откровенно о разводе с Петросяном

Артистка Елена Степаненко впервые за долгое время дала откровенное интервью. Знаменитость рассказала о том, как повлиял на нее развод с юмористом Евгением Петросяном.

После расставания с артистом Елена Степаненко кардинально преобразилась. Звезда сбросила лишние килограммы, стала носить яркие наряды и запустила собственное шоу "Еще не вечер" на федеральном телеканале.

Развод стал не только карьерным трамплином для юмористки, но и большим ударом. Подробностями своего состояния Елена Степаненко поделилась в интервью. "В период развода было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно", – вспомнила она.

В какой-то момент знаменитость поняла, что это испытание было послано для нее неслучайно. Артистка должна была переосмыслить свою жизнь. "Хотя, если бы мне даже три года назад сказали о том, что произойдет, я бы никогда не поверила, что такое возможно", – заявила Елена Степаненко в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

Юмористка отметила, что уже простила Евгения Петросяна и отпустила его в новую жизнь. Она искренне желает, чтобы его отношения с молодой супругой сложились, и все задуманное исполнилось. Напомним, что сейчас юморист женат на Татьяне Брухуновой. По слухам, именно роман с помощницей привел к разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко.