"Чтобы никуда не слиняла": раскрыты сенсационные тайны брака Петросяна и Брухуновой

Самая разная информация муссируется вокруг Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой. Теперь появились данные, будто пара вместе не живет, даже детского духа в их квартирах не чувствуется, да и женился юморист, чтобы контролировать помощницу.

Репортеры побеседовали с сотрудником бригады дезинфекции, которая проводила антисептическую обработку в элитном комплексе "Садовые кварталы". Именно там обитают 74-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова. Как утверждают журналисты, живут они не в одной квартире, а в двух – расположенных на единой лестничной площадке.

Вначале дезинфекторы попали к Евгению Петросяну. Информатор отметил, что в быту артист не такой яркий, как на сцене. "Мы увидели пожилого, уставшего, ссутулившегося человека в своих мыслях, раздумьях. Нас он просто не видел. Поздоровался и выбросил нас из головы", – заявил работник.

Он обратил внимание на порядок и аскетизм в квартире юмориста. Этого не скажешь о жилище Брухуновой. "Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ", – пояснил собеседник из бригады дезинфекции.

Он подчеркнул, что ни в квартире Петросяна, ни в квартире Брухуновой не чувствуется пребывание человека противоположного пола. А еще озвучил интересную деталь: дома у Татьяны была женщина, которая "возилась у плиты". Брухунова не скрывает, что не умеет готовить.

"Приготовленную пищу положила в тарелки – дорогой китайский фарфор, накрыла беленькими салфеточками и унесла в квартиру Петросяна. То есть даже не Брухунова отнесла, а помощница. И вместе они не ели", – подметил работник.

Что касается ребенка, о котором судачили СМИ, никаких его вещей в квартирах нет: ни памперсов, ни погремушек. И это не единственная тайна брака Петросяна и Брухуновой. Юрист, знакомый с делами юмориста, выразил свою точку зрения: "Думаю, Петросян женился на Брухуновой, чтобы иметь под рукой надежное доверенное лицо, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком "светиться".

Да и у свадьбы есть вполне логичное, по его мнению, объяснение: "Женился он на ней, по-моему, для того чтобы ее контролировать, чтобы она никуда не слиняла". Специалист убежден: если бы Евгений Петросян все оформлял на себя, был бы уже в списке Forbes. "А это порождает всевозможные вопросы и проверки, в том числе от налоговых служб. Вероятно, в планах бывшей жены Елены Степаненко организовать ему "налоговый ад", – предположил эксперт.

Юрист считает, что Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой их союз выгоден: "Они создают имидж счастливой супружеской пары. Петросян очень осторожный человек. До развода мало кто знал, что он миллиардер. А сейчас все всплыло".