Теперь официально: Петросян показал фотографию своей новой семьи

Евгений Петросян последние несколько лет ведет довольно скрытный образ жизни. Еще в 2018 году пошли слухи о том, что мужчина развелся с Еленой Степаненко из-за романа с молодой помощницей.

Юморист не комментировал эту информацию. Однако последние месяцы в его соцсетях стали проскальзывать недвусмысленные намеки на общий быт с Татьяной Брухуновой.

Например, в начале весны пара вместе отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах. Локации фотографий совпадали и у девушки, и у ее знаменитого мужа. Поговаривали, что молодожены отправились не просто в отпуск. Якобы в одной из клиник Дубая у супругов родился ребенок от суррогатной матери. Правда, эта информация пока не подтвердилась.

Однако в понедельник утром Евгений Петросян официально дал понять в своем инстаграм-аккаунте, что Татьяна Брухунова ему не просто помощница. Юморист опубликовал в профиле кадр с девушкой. Артист сидит на лавочке во дворе дома, рядом с ним – Татьяна. И мужчина, и его пассия одеты в одинаковые плащи от Burberry и солнечные очки. На голове у Петросяна – кепка, молодцевато сдвинутая набок, и черная маска.

Юморист лаконично подписал снимок "Family look (Семейный образ. – Прим. ред.)". Также мужчина закрыл возможность комментировать публикацию. Вероятно, фотография сделана не сегодня, так как на странице Татьяны Брухуновой кадр из этой же локации и в той же одежде появился два дня назад. Что ж, возможно, скоро Евгений Петросян решится откровенно рассказать о своей новой семье.